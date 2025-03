Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci a Radio Bruno Toscana: “Il secondo tempo poteva tranquillamente finire con un punteggio più rotondo. Il gol di scarto ci tiene in piedi, ma oggi voglio andare oltre. La cosa grave è che abbiamo perso e abbiamo fatto fare una buona impressione a una squadra molto scarsa. Cosa totalmente inaccettabile, così come le gare contro Monza e Verona. Magari giovedì prossimo passiamo, però… non è il punto”.

“Squadra senza anima e senza testa. Ma che stagione ci aspetta”

E aggiunge: “Mi sembra una squadra senza anima e senza testa, prima ancora che senza gioco. La domanda è: che futuro (immediato) ha questa squadra? Che stagione ci aspetta? Questa è una Fiorentina migliore rispetto a quella che aveva Italiano”.

“Terracciano? Palladino ha sottovalutato alcune cose”

Su Terracciano: “Palladino ha nettamente sottovalutato l’impatto che un portiere ha sulla gara. Non giocava da poco meno di tre mesi. L’idea di valorizzare Terracciano è giusta, con Italiano era sempre tra i migliori tre della rosa e ha messo a sedere fior di portieri. Però buttarlo in quest’arena dopo mesi senza campo gli complica la missione, è un ruolo fatto di abitudini. Non discuto la scelta, discuto come l’ha applicata”.