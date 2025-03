L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina subisce il gioco degli avversari e di conseguenza sembra che cali, ma in realtà non è una questione fisica. Ci sta di subire un paio di azioni, l'altro giorno il Feyenoord nei primi cinque minuti ha spinto contro l'Inter, ma poi i neroazzurri ne sono usciti con il palleggio e ovviamente la superiorità. Evidentemente la Fiorentina non è pronta per farlo, il fondo lo ha toccato contro il Torino quando i granata erano addirittura in dieci".

“Non mi sento di dare tutte le colpe a Palladino”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina non ha ancora capito chi è, l'abbiamo vista cambiare già tre volte. Era partita malissimo, poi ha fatto quel filotto di vittorie in cui giocava benissimo e pressando alto, adesso invece punta a vincere con un calcio esclusivamente speculativo. Palladino a Monza faceva un calcio divertente, offensivo, non capisco perché non lo applica anche qui. Non mi sento nemmeno di dare tutte le colpe all'allenatore, perché i giocatori sono forti e non valgono certo quello che stiamo vedendo adesso”.

“Fagioli è un fuoriclasse, ma deve fare il regista”

Infine su Fagioli: “Per me è un potenziale fuoriclasse, un acquisto che mi è piaciuto tantissimo. E' un regista, ha bisogno di avere la palla tra i piedi e dettare lui i tempi di gioco. Il centrocampo a due non adatto alle sue caratteristiche, con questo nuovo modulo e quindi il centrocampo a tre Fagioli si può esaltare”.