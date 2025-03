Negli ultimi tre mesi solo due vittorie con più di un gol di scarto: la perfetta fotografia della Fiorentina di Palladino

Il periodo di crisi della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Basta guardare le partite per rendersi conto delle difficoltà della squadra di Palladino, che ovviamente sono confermate dai numeri. Non solo quelli relativi alle sconfitte, ma anche riguardanti le partite che i viola hanno vinto.

Numeri impietosi

Negli ultimi tre mesi, infatti, la Fiorentina ha vinto soltanto due volte con più di un gol di scarto, entrambe al Franchi. Ci riferiamo al 7-0 contro il LASK in Conference League e, ovviamente, al 3-0 nel recupero con l'Inter. Per il resto le poche vittorie, sia interne sia esterne, sono arrivate tutte di misura.

Conseguenza inevitabile

Non un caso, chiaramente, ma l'inevitabile conseguenza dell'atteggiamento della Fiorentina. Una squadra che, quando riesce a passare in vantaggio, fa poco e nulla per incrementarlo e si abbassa immediatamente a difendersi. Succede poi che le vittorie non arrivano oppure, quando arrivano, non convincono proprio per niente.