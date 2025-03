L'erasmus inglese di Kayode: Ma come sta andando la sua avventura inglese? E in ballo ci sono 17 milioni

Tra i giocatori che la Fiorentina ha dato in prestito altrove, il cartellino più pregiato è quello di Michael Kayode.

Ma come sta andando la sua avventura inglese? Per il momento è stato in campo quattro volte, piccoli spezzoni di gara che gli hanno visto collezionare solamente 30 minuti di gioco in Premier League.

Adesso ci si è messo di mezzo anche un infortunio ad influire sulla sua situazione al Brentford. Se la stagione finisse oggi è oggettivamente impensabile pensare ad un suo riscatto da parte del club inglese che, per inciso, dovrebbe sborsare 17,5 milioni di euro per acquisirlo in toto.