Il vice di Palladino, oggi tecnico della Fiorentina, Stefano Citterio ha commentato il successo sul Genoa anche in sala stampa:

"Sicuramente i tre punti ci danno continuità rispetto alla partita di domenica, la vittoria è frutto di un grande primo tempo, di un approccio devastante dei ragazzi che sono entrati in campo dando tutto, sapendo cosa dovevano fare per poter cercare di mettere in difficoltà il Genoa. Poi il secondo lo potevamo gestire meglio, abbiamo la personalità per farlo e lo dobbiamo fare. Loro sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato però anche nella sofferenza i ragazzi si sono uniti e hanno tirato fuori tutto per questi punti che sono pienamente guadagnati.

Che salto di qualità ci manca? La personalità per farlo ce l’abbiamo per gestire il pallone, probabilmente è talmente alta la voglia di portare a casa il risultato che ci si abbassa troppo, rinunciando a giocare. Ora ci aspettano due partite difficilissime contro l’Inter, purtroppo giovedì senza tutti i nuovi acquisti, per cui saremo davvero contati. Chiunque sarà chiamato in causa darà il massimo.

Partite a mercato aperto? Non è semplice, vale per noi come per gli altri, però preparare le partite mentre i ragazzi seguono e leggono le notizie non è facile. Abbiamo la fortuna di avere dei professionisti esemplari, tutti quelli coinvolti oggi hanno dato tutto, vuol dire che ci sono dei valori umani rispetto a quelli calcistici.

Scintilla Gud? Oggi Albert ha fatto una grande prestazione, ha aiutato tanto nella fase di non possesso. Dal punto di vista fisico è pienamente recuperato, sta bene e per noi è importante e sta facendo la differenza. Da lui ci aspettiamo tanto ma sono sicuro che ci ripagherà del tutto.

Ndour e Zaniolo? Tutti i giocatori che sono arrivati danno dei valori aggiunti alla squadra, arrivano in un gruppo bello, forte, coeso e quindi sono convinto che si inseriranno facilmente per questi motivi. Ci daranno una mano quando verranno chiamati in causa.

Cataldi? Il ragazzo è vicino al rientro, da domani iniziamo a pensare alla partita di giovedì e faremo il punto della situazione. Per caratteristiche ci dà palleggio, delle qualità importanti e avendo fuori tutti i nuovi giovedì, poterlo recuperare ci darebbe una grande mano.

Piano anti Inter? In tanti purtroppo non saranno disponibili, siamo convinti che chiunque andrà in campo darà il 110% per la Fiorentina. Da questo punto di vista non abbiamo dubbi, da domani inizieremo a pensare all’Inter e da domani cominceremo a studiare la situazione.

Parere nostro su Comuzzo e il mercato? Sono cose che riguardano il mister e la società, non mi sento di rispondere per altri".