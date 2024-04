Commisso alza il telefono: Complimenti a Italiano e ai marcatori. Il ringraziamento alla squadra per il bel gesto con la famiglia Barone

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha visto la partita della squadra negli Stati Uniti dove si trova attualmente.

A fine partita il numero uno gigliato ha parlato al telefono con l'allenatore Italiano e con i marcatori dei due gol, Gonzalez e Biraghi, e ha anche ringraziato l'intera squadra.

Questo non solo per la vittoria, ma anche per il bel gesto fatto a fine partita quando hanno salutato tutta la famiglia Barone che era presente al Franchi per questa gara.