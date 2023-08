Ce li ricordiamo un po' tutti gli arbitraggi fantasiosi della scorsa Conference, spesso ai danni della Fiorentina: dalla folle revisione al Var di una segnalazione della Goal Line Technology contro il Braga, alle scelte assurde del fischietto nel match casalingo con il Lech Poznan. E per fortuna che del Var non c'era stato bisogno in play-off e gironi, dove non era previsto. Ecco, da questa stagione la tecnologia sarà presente invece fin dalle prime battute e dunque dai play-off di agosto: contro Rapid o Debrecen quindi la Fiorentina sarà tutelata in tal senso. Sempre che non si manifestino visionari del calibro di quelli apparsi sulla scena nella scorsa stagione.