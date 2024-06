Soglia del ritiro per Callejon? L'ex viola tratta la rescissione con il Granada e poi...

L'attaccante ex Fiorentina Jose Maria Callejon è in una fase molto delicata della sua carriera. Dopo aver lasciato Firenze, lo spagnolo si è accasato al Granada per due stagioni. Lo scorso anno ha conquistato la promozione in Liga, salvo poi retrocedere subito.

Callejon, e adesso?

Dopo la promozione, il contratto annuale di Callejon è stato prolungato per altre due stagioni secondo clausola automatica. Ma come riporta Ideal.es, il giocatore sta lavorando con il Granada alla rescissione consensuale. Il futuro considera anche l'opzione del ritiro ed è molto incerto; l'unica certezza è che lascerà la sua squadra attuale.