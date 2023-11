Che alle tifoserie estere che arrivano in Italia siano concesse un po' troppe cose, ormai è sotto la luce del sole. E se a Firenze i tifosi del Ferencvaros arrivati a Firenze qualche settimana fa sfilarono senza problemi per le vie del centro storico arrivando sotto Palazzo Vecchio, oggi quelli del PSG hanno invaso Milano (stasera ci sarà Milan-PSG di Champions) arrivando fin sotto il Duomo.

Ma se a Firenze il clima è stato tutto sommato disteso, così non è stato a Milano, dove nella serata di ieri si sono registrati duri scontri tra la tifoseria milanista e quella parigina in zona Navigli, con l'accoltellamento di un 34enne francese portato in ospedale d'urgenza. Il clima in vista della partita, rimane teso.