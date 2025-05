Felipe: "Palladino bravissimo con i giovani. Per essere il primo anno a certi livelli, ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina"

Il doppio ex in vista dell'ultima partita di campionato tra Udinese e Fiorentina, il difensore brasiliano Felipe, ha parlato a Radio Bruno della gara e dell'allenatore viola Raffaele Palladino il quale futuro sembra essere in bilico nonostante il recente rinnovo di contratto: “Quando le cose vanno bene la piazza di Firenze è bellissima, ma quando vanno male è molto pesante. Ho giocato insieme a Raffaele e lo conosco bene. Per me ha fatto una buona stagione se consideriamo che è la prima a certi livelli. Con i giovani poi è bravissimo. Dovrà continuare a Firenze anche la prossima stagione, ricaricare le energie e ripartire”.

E sulla gara contro i friulani: “Servirà usare la testa, perché gli ultimi allenamenti sono più leggeri e i bianconeri vorranno fare una buona impressione davanti al loro pubblico”.