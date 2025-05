Ad Hangover Viola, trasmissione web di Fiorentinanews.com in onda tutti i mercoledì sera, ha parlato il giornalista e nostro opinionista Francesco Matteini. Queste le sue parole sui vari temi di casa viola: “Sento discorsi sulla dimensione… Ma chi ha detto che questa è la nostra dimensione? Ma cosa ha la piazza di Napoli in più di quella di Firenze? Cosa conta il bacino di utenza? Nulla. Allora guardiamo al PIL delle province a questo punto. Il Napoli ha preso Conte per puntare allo scudetto. Capisco ci sia voglia di vedere un trofeo. Io sono un privilegiato perché di coppe alla Fiorentina le ho viste alzare. La Conference? Se domani fanno la quarta coppa europea forse la vinciamo. Ma ci farebbe soddisfatti? Abbiamo vinto anche la Mitropa Cup, ma chi si vanta di aver vinto quella coppa? Nessuno. Quando dico che non vorrei tornare in Conference, non è perché non vorrei vedere la Fiorentina in Europa, ma perché vorrei vedere la squadra giocare in competizioni più ambiziose”.

E ancora: "La contestazione? Due striscioni e due cori all'ultima partita in casa… Commisso non è mai stato tirato in causa. Ai Della Valle non è stato perdonato nulla, anche se nella fase iniziale hanno portato la Fiorentina in Champions mollando nella parte finale. Per ora la fase iniziale di Commisso è uguale a quella finale, rientrando nella mediocrità. Commisso dovrebbe ringraziare Nardella per il tema stadio. A parte che ci sono squadre che vincono anche senza lo stadio. Se gli avessero fatto fare lo stadio, la Fiorentina sarebbe allo stesso posto. Ma davvero qualcuno crede che con lo stadio la squadra lotterebbe per lo scudetto? Il fatto che non gliel'hanno fatto fare dà un pretesto alla società per dire: “Eh, se ce lo avessero fatto fare…”. Sarebbe stato un miglioramento, certo. Ma è come il Viola Park, un bene immobiliare che avrebbe aumentato il patrimonio. Mica escono i campioni tutti gli anni dal centro sportivo. Poi anche se escono li facciamo giocare 5 minuti. Comuzzo è arrivato in Nazionale e l'abbiamo messo in panchina".