Stramaccioni: "La Fiorentina è una splendida realtà, gioca bene e con entusiasmo. Questa Serie A è un campionato bellissimo"

L'allenatore e commentatore per DAZN Andrea Stramaccioni ha parlato in un'intervista a Il Mattino intervenendo sul campionato di Serie A e accennando anche all'ottimo inizio della Fiorentina. Queste le sue parole:

“E’ un campionato bellissimo, l’Inter resta la più forte ma non ha, per ora, dimostrato la solita difensiva della scorsa stagione. Napoli, Milan e Juventus hanno cambiato allenatore ma hanno valori tecnici importanti anche se sono alla ricerca dei loro massimi margini di crescita, l’Atalanta ha il parco attaccanti per numero e varietà di opzioni più forte della Serie A e Lazio e Fiorentina sono delle splendide realtà, giocano bene e hanno entusiasmo”.