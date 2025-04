Nzola mandato a giocare con la squadra B per punizione. Still: "Quando si oltrepassa una linea bisogna prendere una decisione forte"

M'Bala Nzola continua a far parlare di sé in Francia. Ancora una volta però l'attaccante angolano è finito sotto i riflettori per la ragione sbagliata.

Con la squadra B

Ieri infatti la squadra del Lens (dove milita l'attaccante in prestito dalla Fiorentina) ha vinto contro il Saint Etienne; fra i convocati però non era presente Nzola. L'attaccante è stato mandato a giocare nella “squadra b”, che milita in National 3 (la Serie C francese).

La causa

La causa è ancora una volta un problema disciplinare. Il giocatore in prestito dalla Fiorentina, a cui era già stato decurtato il bonus etico dopo essere stato espulso a Nantes per aver lanciato la palla verso l'arbitro, si è presentato in ritardo all'allenamento.

Le parole dell'allenatore

L'allenatore del Lens Will Still ha spiegato la sua scelta: "Ci sono delle regole che devono essere rispettate da tutti. Sono stato molto chiaro su questo. Quando si oltrepassa una linea, quando le regole non vengono rispettate, si prendono delle decisioni. Questo è già successo in passato, anche se non è stato necessariamente notato. In questa occasione, mi è sembrato essenziale fare delle cose per rendere tutto chiaro per tutti".