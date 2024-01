Vargas alla Fiorentina? Un elemento da tenere in considerazione, ma ad una condizione...

Ruben Vargas è un elemento da tenere sempre in considerazione per il mercato invernale della Fiorentina.

Vargas legato a una cessione

Con il club viola ha più di una mezza parola, ma il suo eventuale arrivo a Firenze è legato ad una cessione.

Ikone? Solo prestiti

Ci sono molte voci su Ikone in questo senso, ma se si trasferisse nella Capitale, sia sponda Roma che Lazio, lo farebbe in prestito più che a seguito di una cessione definitiva. Il che non cambierebbe la situazione per Vargas.

Tutto questo perché l'Augsburg non si è mosso dalla sua posizione di partenza, con una richiesta intorno ai dieci milioni di euro.