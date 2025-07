Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina ed ex compagno di squadra del compianto Celeste Pin, ha parlato a Radio Bruno per ricordare il difensore viola.

Il ricordo di Mareggini

“A malapena riesco a parlare della persona che era Celeste. Una persona eccezionale, capitano vero, distinto ed educato. Oltre a essere un grande difensore. Ho solo parole buone per lui. Nessuna vita tribolata o altro, è sempre stato un signore. Anche quando ci fu la transizione da Pontello a Cecchi Gori e ci salvammo a pelo, lui giocò sempre bene".

“La Fiorentina prima di tutto”

"Chi è un po' più grande deve sempre ricordare quello che le persone hanno dato alla Fiorentina. Per lui la Fiorentina veniva per prima, sempre e comunque. E non è mai stato coinvolto in società o nei progetti. Ne avrebbe avuto anche le capacità. Non ha mai mollato, è sempre stato un esempio”.