Amoruso: "In difesa alla Fiorentina manca il Gonzalo Rodriguez di turno. Arthur? Sì, ma se gioca lui chi difende?"

L'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno delle ultime vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Attualmente credo che 30 milioni per Nico Gonzalez siano poche, per lui serve chiedere 40 milioni. Servono quei soldi per completare il mercato alla società viola. Difesa? I centrali devono essere almeno 5, adesso la rosa è corta e soprattutto manca qualità. Manca il Gonzalo Rodriguez di turno”.

E ancora: “Arthur? Se giochi con lui con chi ti difendi? Accanto servirebbe un giocatore di rottura. Manca sempre un centrocampista di inserimento”.