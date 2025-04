Il Pisa vola in Serie B, con la squadra nerazzurra al momento seconda in classifica alle spalle del solo Sassuolo capolista. I toscani sono reduci da un bel 3-0 esterno in casa del Cosenza, con i calabresi che hanno finito la partita addirittura in 9 uomini. Al momento sono 8 i punti che dividono il Pisa dalla zona playoff, con il primo e il secondo posto che garantiscono il passaggio diretto in Serie A.

E i tifosi pisani hanno accolto la squadra nelle scorse ore all'aeroporto con cori rivolti anche a Livorno e Firenze, in vista di un derby toscano in Serie A sempre più probabile. “Bastardo fiorentino, ti bruceremo tutta la città”, tra i cori cantati all'aeroporto. Da sottolineare, per dovere di cronaca, come lo stesso coro viene fatto dai tifosi viola nei confronti di quelli pisani. Il ritorno di un tanto atteso derby è vicino. L'atmosfera sembra essere già bella calda.