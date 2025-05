L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della stagione viola e del sesto posto raggiunto. Queste le sue parole: “Quando vinci diverse partite con le squadre davanti e poi il risultato è lo stesso degli altri anni è normale che ci sia rammarico. Non tutti gli anni sono uguali. 5 punti in più? Vuol dire poco, ogni stagione è a parte. Salvarsi a 34 punti è ridicolo. E' stato il campionato delle occasioni sprecate, non solo per la Fiorentina. Guardate il Napoli, ha fatto il suo campionato e ha sfruttato l'occasione. Così ha vinto lo scudetto. La partita contro l'Inter è stata assurda. L'hai vinta 3-0 con dei giocatori messi insieme per miracolo. Poi però quando serviva vincere ti sei perso”.

E sulla prossima stagione: “Ferrari è l'unica persona che ho sentito citare poco. Come se vivesse in un limbo. Quando ci sono le contestazioni si parla di Pradè e Palladino, quando si parla di squadra si citano Pradè e Palladino… Ma l'altra figura mi pare sia lui, che è anche al di sopra. Spero che tutti siano nella stanza dei colloqui di questo pomeriggio (Palladino incontrerà i dirigenti al Viola Park ndr), se no non se ne esce fuori. Credo che ormai tra di loro si conoscano bene. Siamo arrivati a fine stagione, ci auguriamo che il prossimo anno si riparta uniti e con idee condivise. Anche se la squadra messa a disposizione di Palladino mi pare sia stata condivisa. Ripartire da 10-12 giocatori? Palladino ha usato la scure. Qualche riflessione a livello economico la società lo deve fare”.