Nuovi problemi per Fagioli: Indagine su di lui (e Tonali). Zaniolo coinvolto nel giro

Nuovi problemi sul fronte scommesse arrivano per il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli.

Il giocatore ha già saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifica e multa ma, stando a quanto riportato da Corriere.it, ora risulta comunque indagato (assieme a Sandro Tonali), in parte per avere giocato sulle piattaforme illegali di scommesse e poker (soprattutto Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com) e in parte per averle pubblicizzate tra altri calciatori anche con l’intermediazione dell’apertura dei conti di gioco e la consegna di soldi per conto di altri scommettitori, in cambio venendo gratificati dai gestori delle scommesse illegali con l’accredito di bonus sui propri conti di gioco o con riduzioni dei propri debiti.

Le piattaforme, secondo gli inquirenti, erano gestite da Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera, con un coindagato arbitro di serie D e amico della sorella di Tonali, Pietro Marinoni.

I calciatori coinvolti in questo giro, sempre secondo la fonte citata, sarebbero l'allora romanista e ora alla Fiorentina, Nicolò Zaniolo, poi Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Weston James Earl McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri e il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo. E inoltre il tennista Matteo Gigante.