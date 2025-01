Variazione nelle designazioni arbitrali per Lazio-Fiorentina: il comunicato della Lega Serie A

Lazio-Fiorentina, in programma all'Olimpico di Roma domenica alle 20:45, è una delle partite di cartello della prossima giornata di campionato. C'è stata, a tal proposito, una variazione per quanto riguarda le designazioni arbitrali.

Così la Lega Serie A: “Si comunica che Ermanno Feliciani, designato come IV Ufficiale per la gara Lazio-Fiorentina valida per la 22ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 26 gennaio, sarà sostituito da Juan Luca Sacchi”.

Il quadro completo:

RAPUANO

PERETTI – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA