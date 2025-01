Juan Jesus: "Vincere con la Fiorentina per chiudere al meglio il girone d'andata. Con Conte è dura ma poi arrivano i risultati"

Questo pomeriggio il difensore del Napoli Juan Jesus, chiamato a sostituire l'infortunato Buongiorno nella difesa di Antonio Conte, a due giorni dalla trasferta di Firenze ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Vittoria con il Venezia? Loro sono una squadra molto organizzata, si è visto che abbiamo avuto difficoltà a trovare gli spazi giusti. Ma abbiamo dominato la partita ed abbiamo fatto ciò che il mister ci ha chiesto in settimana. Non è facile avere pazienza quando si resta sullo 0-0, ma l’abbiamo fatto e questi tre punti sono molto importanti. Siamo in vetta alla classifica e dobbiamo pensare subito alla Fiorentina: sarà una partita molto complessa”.

"Vogliamo vincere a Firenze per chiudere bene il girone di andata"

Ha anche “Abbiamo cambiato tante cose dall’anno scorso ed abbiamo lo stesso fatto bene. Adesso con la Fiorentina abbiamo la possibilità di chiudere bene il girone d’andata. Con le squadra d’alta classifica siamo riusciti a trovare due pareggi difficili tra Torino e San Siro. Il nostro obiettivo è continuare questo percorso di crescita, perché siamo una squadra forte”.

“Conte è un sergente, ma i risultati poi arrivano”

Ha poi concluso parlando anche di Antonio Conte: “È un sergente. Più bastone che carota, ma penso che questo abbia sempre funzionato, considerando i risultati che ha raggiunto. L’ho incontrato quando era alla Juventus ed era difficilissimo affrontarli.Scherzando ho detto anche a lui che o mi sta allungando la carriera di 10 anni o mi sta facendo smettere subito (ride ndr). Perché è una persona che ci fa lavorare tanto su quello che ci serve e questo si vede nelle partite. Non giocavo da tanto eppure non mi sono stancato: questo grazie agli allenamenti che facciamo”.