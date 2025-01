Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Carmine Esposito, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo analizzare qualche tema della sfida di sabato tra i viola di Raffaele Palladino e il Napoli di Antonio Conte. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Quella di sabato è sicuramente una delle partite piu importanti della giornata, ma lo è soprattutto per le due squadre che si affronteranno. Il Napoli viene da un buon momento, anche se spesso quest'anno stenta a vincere riuscendo a farlo solo nei minuti finali: non offrono lo spettacolo a cui eravamo abituati gli scorsi anni, ma dimostrano di essere una squadra che non molla fio alla fine. E' cambiato molto rispetto a Spalletti, con Conte gli azzurri sono diventati una squadra compatta e completa. Adesso l'unico problema può essere l'assenza di Buongiorno, pedina fondamentale per la difesa azzurra, anche se credo che questo sia il momento perfetto per affrontare la Fiorentina: i viola stanno vivendo un momento di calo ormai da settimane”.

“La Fiorentina è sicuramente una delle sorprese del campionato”

Ha anche aggiunto: “I viola quest'anno stanno dimostrando di avere grandi valori all'interno della propria rosa. L'arrivo del nuovo allenatore ha portato una ventata nuova, e un nuovo modo di fare calcio rispetto al precedente. Non dimentichiamoci che la Fiorentina quest'anno è riuscita ad inanellare 8 vittorie consecutive: nonostante abbia raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate resta una squadra veramente importante. Credo che sia da considerare una delle rivelazioni del campionato”.

“Preferisco Kean a Lukaku: ha dimostrato che con la fiducia..”

Ha poi concluso spiegando chi preferisse tra Lukaku e Kean: “Sinceramente prenderei tutta la vita Moise Kean. Ha lasciato la Juventus con molta serenità, sapendo che poteva far bene in un'altra piazza. Palladino, chiamandolo sin dai primi giorni e pretendendolo come primo acquisto, gli ha dimostrato fiducia che adesso il giocatore sta ripagando in campo. È un giocatore importantissimo per la Fiorentina ma in prospettiva anche per la Nazionale Italiana. Lukaku invece è un giocatore che quest'anno sta trovando qualche difficolta, anche se nelle ultime uscite ha dato qualche segnale di ripresa”.