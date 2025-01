Il Liverpool nega, almeno per il momento, la possibilità che Chiesa possa tornare in Italia: i dettagli

Negli ultimi giorni sono state tante le voci che facevano emergere un possibile, s sottolineato possibile, interesse della Fiorentina per uno dei suoi tanti ex. La volontà ufficiale di Palladino, che avrebbe espresso la necessità di rinforzi sugli esterni offensivi, avrebbe portato la dirigenza gigliata a fare un pensiero su Federico Chiesa, adesso ai margini del progetto Slot a Liverpool. Un’operazione che avrebbe del clamoroso sia dal lato sportivo, il giocatore infatti ormai non gioca da quasi 6 mesi, che da quello emotivo: sono in molti i tifosi della Fiorentina che si sono legati al dito i suoi comportamenti avuti in precedenza al suo passaggio alla Juventus e difficilmente lo perdonerebbero con leggerezza. Una voce che non trova alcun riscontro ed una pista pressochè impossibile da battere varie motivazioni.

Lo stipendio resta uno scoglio insormontabile per la Fiorentina

Lo stipendio di Chiesa, oltre i 7 milioni, rappresenta una cifra inarrivabile per le casse viole, e per questo si parlava in un primo momento dell’eventualità di un prestito fino a fine stagione. Questo pomeriggio Tuttomercatoweb, nel far luce sulla situazione dell’esterno della Nazionale, ha sottolineato come il Liverpool non sia deciso ad andare incontro ai suoi possibili acquirenti.

Il Liverpool non vuole cederlo in prestito

Secondo quanto riportato dal portale il Liverpool non ha aperto la porta all'ipotesi del prestito e per questo motivo sono assolutamente da scartare, almeno per il momento, tutte le ipotesi che portano a un suo ritorno in Italia. Ogni discorso dovrebbe essere rimandato a fine mercato, o quantomeno alla seconda metà di gennaio, quando i Reds potrebbero aprire uno spiraglio alla cessione in prestito del giocatore che fino a questo momento è sempre stato ai margini della prima squadra.