VIDEO FN - A che punto sono i lavori in Fiesole? Un cantiere aperto, ma qualcosa si comincia a vedere...

A fine marzo 2024 sono stati ufficializzati i lavori per la riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze, che avrebbero inizialmente riguardato la curva Ferrovia e la Fiesole e la Torre Maratona. A partire da giugno 2024, e fino al maggio 2025, si prevedeva di intervenire solo sulla Curva Fiesole e in alcune porzioni del settore Maratona e Tribuna con la contestuale ripresa in consegna dall’impresa al Comune ad agosto. Dopo 7 mesi dall’inizio dei lavori, che hanno obbligato il cuore pulsante del tifo viola a trasferirsi in Curva Ferrovia, lo stato dei lavori sembra tutt’altro che avanzato.

Il programma dei lavori è chiaro

Il programma prevedeva tutti gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo della curva Fiesole e successivamente anche quelle di parte della tribuna Maratona, lato Fiesole. Si sarebbe dovuto procedere, quindi, con tutte le opere di realizzazione delle nuove gradinate presso la curva Fiesole, partendo dalle fondazioni, comprese le fondazioni delle maxi colonne. All’interno del progetto rientrerebbero anche nuovi servizi igienici sotto l’attuale curva Fiesole.

Quando sarà inaugurata la nuova Curva Fiesole?

In un primo momento il termine dei lavori in Fiesole era stato indicato nel 2025. Dopo l'uscita del nuovo cronoprogramma sappiamo invece che l'obiettivo è stato spostato al 2026. Questo il video realizzato dalla redazione di Fiorentinanews.com: