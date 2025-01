Intervistato da Il Brivido Sportivo, l’ex attaccante di Fiorentina e Napoli Francesco Baiano ha presentato la prossima sfida tra viola e partenopei, di scena dopodomani al Franchi, spaziando anche a tutto tondo sull’attualità gigliata.

‘L’assenza di Bove pesa e la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato’

“La Fiorentina nel complesso sta bene, la stagione è ottima e la classifica è sorprendente. Dopo un avvio tutt’altro che semplice, Palladino e la squadra sono stati molto bravi a reagire, trovando la quadratura e dando grande continuità di rendimento e risultati. La squadra ha fatto sempre bene ad eccezione della gara di Bologna e del k.o. interno con l’Udinese. Palladino mi ha sorpreso più di tutti. Non è semplice cambiare un piano tattico che si ha in testa, dopo averlo provato per tutto il ritiro, è un segno di grande intelligenza e maturità. Mi ha poi sorpreso il rendimento di alcuni singoli, calciatori scartati da altre squadre che si sono rivelati fondamentali per la Fiorentina: penso a Cataldi e allo sfortunato Bove. L’assenza di Bove pesa e la società dovrà intervenire sul mercato. Ma la speranza è che possa comunque tornare. Stava facendo un campionato strepitoso, riuscendo a dare un equilibrio imprescindibile alla squadra. Avere 4 giocatori offensivi in campo e in mediana solo Adli e Cataldi, significa rischiare e perdere l’equilibrio: o domini il gioco, oppure vieni dominato”.

’Appena starà bene, Gudmundsson farà innamorare Firenze’

“Kean-Gudmundsson è una bellissima coppia, con caratteristiche complementari. Possono fare grandi cose insieme. Kean sta facendo una stagione fantastica e a Torino si mangiano le mani. Sentire la fiducia e l’affetto dei tifosi, dell’allenatore e della società, è fondamentale per questo giocatore per riuscire a rendere per quelle che sono le sue grandi qualità. Gudmundsson è un calciatore fortissimo, che si sta riprendo adesso dagli infortuni. Non è semplice tornare in campo, rifarsi male e fermarsi di nuovo. Se sta bene e potrà allenarsi bene farà innamorare Firenze, ne sono certo. L’islandese ha i colpi per fare la differenza, spaccare le partite e infiammare la stagione della Fiorentina.

I tifosi viola devono sognare, non costa niente. Spero di vedere la Fiorentina in Champions League il prossimo anno, ma con un po’ più di realismo, credo abbia tutto per giocarsi l’accesso all’Europa League. Il gruppo è nutrito e agguerrito, ma quest’anno è quanto mai un obiettivo aggregabile e sarebbe un gran bel traguardo”.

‘Napoli? Gara difficile per la Fiorentina… ma anche per i partenopei’

“Il Napoli è una squadra solida, forte e con la mentalità giusta. Grazie a Conte ha come obiettivo la vittoria dello scudetto, dopo un’annata deludente, anche se l’Inter è nettamente la più forte del campionato. La Fiorentina dovrà fare la partita perfetta, a cominciare dall’attenzione in fase difensiva e in mezzo al campo. Ci vorrà grande ritmo, capacità di non dare campo agli avversari e vincere più uno contro uno possibile. Ma non sarà una partita facile neanche per il Napoli: la Fiorentina di Palladino ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, di avere qualità e discreto cinismo. Sarà una partita bellissima, aperta nel gioco e nel risultato”.