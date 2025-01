La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, spaziando a tutto tondo su vari temi di casa Fiorentina.

‘La Fiorentina ha dimostrato di sapersi difendere e ha vinto’

“Palladino si difende quando deve farlo, la Fiorentina ha dimostrato di sapersi difendere, a Genova, a Torino, e ha vinto. Col Verona sul 2-1 ha messo due terzini al posto delle ali, è una squadra che sa come star dietro. Il Napoli è dietro a Inter e Atalanta come organico, non ha le loro risorse. La squadra di Conte sta facendo più di quello che può fare, 41 punti in 18 partite sono tantissimi, e Kvaratskhelia non è tornato il calciatore dell'anno dello Scudetto”.

‘Preoccupanti le condizioni di Gudmundsson, vedo male la mediana a due contro il Napoli’

“La gara contro la Juventus mostra i lati positivi e negativi dell'attuale assetto viola. Il primo gol ha visto aprirsi una voragine nella Fiorentina, è mancata copertura. Il gol però è arrivato da Sottil, che potrebbe essere uno dei sacrificati. Ripresentarsi con Adli e Cataldi di fronte a delle belve come Lobotka Anguissa e McTominay? La vedo male. La Fiorentina ha già sofferto questo aspetto contro Bologna e Udinese, che schieravano tre centrocampisti. Capirei se nella mediana viola ci fosse uno alla ‘Iachini’, ma così la squadra va in difficoltà. Gudmundsson è già rientrato da varie partite ma la sua condizione è preoccupante, camminava contro la Juventus ed ha sbagliato i palloni avuti, in situazioni di gioco in cui dovrebbe esaltarsi. In copertura non aiuta e la Fiorentina soffre troppo con 4 attaccanti".