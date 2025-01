L'allenatore della Juventus Thiago Motta è tornato anche sulla partita contro la Fiorentina in sede di conferenza stampa prima della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero.

‘Contro la Fiorentina ci è mancato di chiudere la partita’

“Sul fatto che non perdiamo mai sono d'accordo, su quello che non vinciamo mai no, perché abbiamo vinto. Fa parte del gioco: alle volte abbiamo meritato, altre meno. Ci sono stati momenti diversi, per esempio contro la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene e ci è mancato di chiudere la partita, in altre partite le cose sono andate diversamente e fa parte del gioco”.

‘Vogliamo la finale di Supercoppa’

"Di sicuro non siamo soddisfatti e la classifica dice che dobbiamo migliorare, perché non vogliamo rimanere in quella posizione. Ma siamo concentrati in questa competizione, corta e importante, per raggiungere la finale".