La permanenza di Moise Kean a Firenze è diventata il tema principale dopo che negli ultimi giorni l'attaccante è entrato nel mirino del Manchester United, disposto a pagarne la clausola rescissoria. Tuttavia, secondo il Mirror, il trasferimento di Kean in Inghilterra non avverrà per via del… meteo.

Infatti, il quotidiano inglese ha ripescato un intervista di Moise Kean della scorsa stagione, dove il bomber avrebbe dichiarato, ricordando il suo periodo all'Everton: “[Gli inglesi] sono così abituati a non vedere il sole che facevano il barbecue sulla spiaggia in inverno. Sempre in inverno, li vedevo con le maniche corte e pensavo tra me e me ‘Questi sono fuori di testa’. Ma il mio periodo in Inghilterra mi ha fatto imparare molto su me stesso, lì sono maturato molto anche se ho giocato poco”.