Fiorentina e Kean: La voglia di andare avanti reciproca c'è. Ferrari riempie di fiducia la tifoseria e i soldi arabi non fanno paura

Fiorentina e Moise Kean: la volontà di andare avanti insieme c'è e non è poco, perché è reciproca. Questo almeno è quello che ha fatto capire a tutti il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, presente ad un evento organizzato da una parte della tifoseria gigliata sabato scorso.

Ripartire assieme

Il desiderio del club di Rocco Commisso è quello di ripartire assieme al proprio bomber che sembra essere tutt'altro che interessato ad andare in esilio dorato in Arabia (proposta da 15 milioni di euro all'anno dell'Al-Qadsiah).

I soldi arabi non spaventano, semmai…

I soldi arabi non fanno paura. Semmai c'è il timore di qualche inserimento importante della Premier League con il Manchester United capofila (anche se non ha affondato il colpo). La Fiorentina aspetta un faccia a faccia col ragazzo, che è attualmente in vacanza ed è stato prima negli States e adesso è in Giappone; al suo rientro sarà possibile programmare il futuro.