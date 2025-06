La Fiorentina lo vendette alla Juve per 80 milioni e adesso vale meno della metà. Il lento declino di Dusan Vlahovic - FOTO

Terminata la stagione ufficiale, in attesa della conclusione del Campionato del Mondo per Club, Transfermarkt ha cercato di fare un bilancio dei giocatori europei che hanno visto diminuire il valore del proprio cartellino. Il portale in particolare ha stilato una classifica dei 20 giocatori, appartenenti a club dei top 5 campionati europei, il cui valore di mercato è diminuito nel corso degli ultimi mesi. E nelle prime 10 posizioni ci sono due giocatori della Juventus: Douglas Luiz ed un’ex conoscenza della Fiorentina.

Negli ultimi 4 anni il valore del serbo si è piu che dimezzato

Stiamo parlando dell’ex attaccante viola Dusan Vlahovic. Nel corso della stagione 24-25 il prezzo del suo cartellino è diminuito di circa 30 milioni di euro: al momento infatti il giocatore ha un valore di circa 35 milioni, molto meno rispetto ai 65 che valeva la scorsa estate. E pensare che solo 3 anni fa, nel gennaio del 2022, la Fiorentina lo cedette ai bianconeri per la cifra record di 80 milioni..

Questa la classifica stilata da Trasfermarkt: