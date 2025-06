Dopo l'annata incolore alla Fiorentina, per Colpani spunta l'interesse di due squadre di Serie A

Un'annata complessa, con la gara di Lecce come unico barlume positivo di una stagione molto difficile e dai toni foschi per Andrea Colpani alla Fiorentina. Il giocatore classe '99 non verrà riscattato dalla società viola e tornerà al Monza, ma lascerà nuovamente la Brianza.

Due squadre di A sul giocatore del Monza

Come riporta Sky, il futuro di Andrea Colpani non sarà in B. L’ex calciatore della Fiorentina ha diversi estimatori in Serie A. In particolar modo ci starebbero pensando la Lazio e il Sassuolo.