Tanti apprezzamenti per Scuderi dopo l’ottima stagione con la Fiorentina. L’esterno gigliato pronto a mettersi alla prova altrove

Mentre gli ultimi rumours sembrano andare nettamente in direzione di una conferma di Daniele Galloppa al timone della Fiorentina Primavera, resta da capire infatti quale sarà il futuro di diversi giocatori della formazione giovanile viola di questa stagione: tra questi c’è anche Giulio Scuderi. I classe 2005 saranno infatti chiamati a trovare una destinazione, non potendo più giocare in Primavera.

Il giocatore viola è apprezzato nelle serie inferiori

Scuderi è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della Primavera della Fiorentina, con 2680′, distribuiti tra Primavera 1 e Coppa Italia Primavera, risultando tra i calciatori più utilizzati della rosa di Galloppa. Secondo quanto raccolto da Mondoprimavera.com, su Scuderi c’è da registrare l‘interesse di diversi club di Serie B e C. L’ambizione è quella comunque di restare nell’orbita della Fiorentina, club a cui il ragazzo è profondamente legato, avendogli offerto l’opportunità di mettersi in mostra e crescere in un contesto altamente competitivo come il massimo campionato giovanile italiano.