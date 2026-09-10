"Vanoli e il Venezia si sono lasciati male, ma il suo lavoro fu eccellente. Avvio decisamente negativo per Sohm, mentre Moreno..."

Il giornalista Davide Marchiol di TuttoVeneziasport è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per analizzare la prossima partita di campionato, che vedrà affrontarsi i lagunari e la Fiorentina

Il momento del Venezia ed il ricordo di Vanoli

"È evidente che questa partita arriva in una fase particolarmente delicata per il Venezia - ha detto il giornalista - La squadra è stata profondamente rinnovata, con ben 18 nuovi giocatori, e inevitabilmente serve del tempo per trovare i giusti equilibri. Dal punto di vista del Venezia, probabilmente sarebbe stato preferibile affrontare Grosso piuttosto che Vanoli, anche perché quando cambia l’allenatore spesso si verifica una reazione immediata. Sotto il profilo dell’intensità e della determinazione, Vanoli può dare fin da subito una scossa importante alla squadra. Il ricordo lasciato da Vanoli a Venezia è stato inevitabilmente condizionato dal suo addio, che non fu particolarmente sereno. I risultati però furono eccellenti, con una squadra che giocava anche un calcio interessante"

I viola in prestito

Il giornalista ha poi proseguito commentando l'avvio di stagione dei due giocatori viola in prestito al Venezia: “Moreno, finora, ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra, soprattutto a causa del serio problema muscolare accusato praticamente dall’inizio della stagione. Considerando le difficoltà che il Venezia sta attraversando in difesa, è probabile che venerdì possa arrivare il suo momento. Per quanto riguarda Sohm, invece, la sua prestazione è stata decisamente negativa, anche se in parte era prevedibile. Viene da una stagione difficile, vissuta tra Fiorentina e Bologna, e probabilmente deve prima di tutto recuperare fiducia e continuità. Bisogna quindi avere pazienza e concedergli il tempo necessario per ritrovare la condizione migliore”.