Su La Nazione si legge il commento di Benedetto Ferrara alla partita tra Genoa e Fiorentina giocata ieri sera a Marassi. Queste le parole del giornalista sul quotidiano fiorentino:

"La testa dì questa squadra è quella che vince. Poi ci aggiungi un gol di Gosens e i miracoli di De Gea e allora guardi la classifica e sogni. Le partite sporche non rubano l'occhio ma valgono tanto. Non era facile, contro un povero Gila in fondo alla classifica. Un gol a Marassi vale i cinque alla Roma. Soprattutto perché dovevi fare te la partita e per di più senza Kean, che Kouame (inspiegabile quel tiro passato al portiere avversario) non può sostituire senza che la squadra non paghi un prezzo.

Eppure, nonostante un gioco meno fluido dentro una partita in cui lo spettacolo non era previsto, alla fine il ragazzo col cerotto il fronte ha messo dentro tutto se stesso per un gol che vale un altro passo avanti e un'altra grande gioia. Godiamoci questo momento e applaudiamo Palladino. Per i risultati e per aver avuto il coraggio di mandare dentro un ragazzo (Rubino) nel momento più delicato. Bravo mister. Firenze sogna con te".