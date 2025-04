Jovic: "Questo un punto guadagnato più per la Fiorentina che per noi. Buon gioco dei viola, a Firenze sono stato bene"

L'attaccante del Milan Luka Jovic ed ex viola, autore del gol del pareggio contro la Fiorentina, è intervenuto a fine gata a Sky Sport: “Non so cosa dire, dobbiamo dare una risposta per questo approccio sbagliato, serve cambiare le nostre partite soprattutto nel primo tempo”.

Sulla gara

Jovic prosegue: “Nei primi 10 minuti abbiamo avuto tante difficoltà ma poi abbiamo avuto carattere e abbiamo rimontato. La Fiorentina ha giocato bene ma meritavamo di vincere. Questo un punto guadagnato più per loro che per noi”.

Sul passato in viola e il presente al Milan

E poi si esprime così: "Sono stato bene a Firenze ma adesso gioco per il Milan e voglio provare a giocare ogni partita”.