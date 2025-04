Da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in riferimento alla 31esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che ha affrontato a San Siro il Milan. Confermata la giornata di squalifica per Raffaele Palladino, allenatore viola espulso durante il match contro i rossoneri per la seguente ragione: “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

L'allenatore viola salterà la gara casalinga contro il Parma, che dovrà fare a meno di Almqvist, squalificato per una partita dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale. Entra in diffida Pablo Marì, arrivato al quarto giallo stagionale.