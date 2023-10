La Fiorentina sta stupendo tutti in questo inizio di stagione, giocando bene e dimostrando di potersela giocare con tutti. Per conoscere un parere sul grande momento della squadra viola Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva l’ex attaccante gigliato Valeri Bojinov.

Sig. Bojinov, parliamo del grande momento della Fiorentina. La sorprende? Che cosa si è innescato nei giocatori secondo lei? “Partiamo dal fatto che ci sono tanti presupposti per far bene quest’anno in viola, dalla squadra all’allenatore, dai tifosi allo staff. Tutti quanti insieme stanno facendo un grande lavoro, e lo dimostra anche l’apertura del nuovo centro sportivo, ma anche l’aver disputato la scorsa stagione la finale di Conference League. Questo ha dato tantissima sicurezza e consapevolezza ai giocatori per poter credere ai propri valori. Quando poi apre un centro sportivo come il Viola Park significa che io giocatore, dirigente o tifoso, lavoro con entusiasmo, con la consapevolezza della forza che ho tutto quello che serve per poter fare benissimo: è come una famiglia, dalle giovanili ai grandi sono tutti lì. I risultati che sta facendo la Fiorentina non sono casuali, ha vinto contro Atalanta e Napoli ottenendo vittorie importantissime. L’anno scorso faceva un po’ più fatica, ma stavolta la squadra è ancora più consapevole e forte, e non è un caso che stia facendo così bene. Mi auguro che possa continuare così. Ogni risultato positivo è un margine di consapevolezza per i giocatori. Aggiungo che la Fiorentina ha poi valorizzato giocatori come Vlahovic e tanti altri, ha fatto delle plusvalenze nonostante le critiche arrivate alla società, ma adesso si merita quello che sta ottenendo, compreso il centro sportivo. Chapeau a tutti, dalla società ai tifosi. Godiamoci questa Fiorentina!”.

Chi è secondo lei il vero fuoriclasse in questa Fiorentina? “Voglio specificare che a mio modo di vedere la rosa della Fiorentina è completa. Poi cito Bonaventura: è il suo momento, non è un ragazzino ma per come gioca e per il ruolo che sta facendo ritengo che sia il leader indiscusso della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tutti i giocatori insieme al mister stanno facendo benissimo e dimostrando di essere grandiosi. Il vero fuoriclasse è il gruppo squadra. Poi tutti insieme con tecnico società e staff sono fuoriclasse, da quello che apre i cancelli del centro sportivo a quello che gli chiude. Non uno soltanto quindi, ma tutta la Fiorentina”.