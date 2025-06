Le dimissioni date da Raffaele Palladino e la sua sostituzione sono temi che tengono ancora banco nel mondo Fiorentina.

L'ex difensore viola ed ex dirigente, Roberto Ripa, su Lady Radio ha detto: “C'è stato lo scossone di Palladino che ha preso in contropiede la società. Dopo la figura barbina che ha subito proprio da Palladino (lo aveva anche chiamato figlio), Commisso avrebbe potuto rimescolare tutte le carte, ma così non è stato”.

E ora c'è attesa per sapere chi verrà: “Il pubblico di Firenze non è più disposto a vedere una squadra che fa da scuola per il proprio tecnico”.