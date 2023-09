FOTO - Ikoné si gode il giorno libero concesso da Italiano con un giro al lago, Arthur in piscina. E Joe Barone...

Giornata di relax per i giocatori della Fiorentina in questa domenica di stop ai campionati per la pausa nazionali. Italiano ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori, per poi riprendere la preparazione verso la prossima partita di campionato contro l'Atalanta.

Tra i giocatori viola, c'è chi si gode le ore di riposo in piscina, come Arthur, e chi al lago, come Jonathan Ikoné, che in una story su Instagram si è fatto riprendere durante un giro in barca. Giornata al mare, a Forte dei Marmi, per il dg viola Joe Barone.