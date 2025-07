Kessie non esclude Sohm: Pioli vuole dare fisicità al centrocampo della sua Fiorentina. Dirigenza al lavoro per entrambe le operazioni

Nelle ultime ore sono due i nomi emersi per il centrocampo della Fiorentina: Franck Kessie e Simon Sohm. Due calciatori estremamente solidi che andrebbero ad aggiungere la componente della fisicità a un reparto in cui, ad oggi, Pioli ha tanta tecnica ma forse poca sostanza. L'uno, tuttavia, non esclude l'altro.

Pioli li vuole entrambi

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, il tecnico viola avrebbe chiesto due centrocampisti ed entrambi molto fisici. Caratteristiche che corrispondono a Kessie e Sohm, ragion per cui non è da escludere che la Fiorentina possa portare avanti entrambe le operazioni. D'altronde, se l'intenzione di Pioli è davvero quella di schierare contemporaneamente Gudmundsson, Dzeko e Kean, alle loro spalle servono muscoli oltre che piedi buoni.