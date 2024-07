Colpani, la Fiorentina ha già pronto il contratto giusto per te: Ingaggio e dettagli

La Fiorentina da una parte, il Monza dall'altra e Andrea Colpani nel mezzo. La triangolazione è così completa.

Contratto pronto

In questo triangolo non è stato molto difficile tracciare il lato che va dal club viola al giocatore. Il contratto giusto è già pronto: durata quinquennale, con ingaggio da un paio di milioni netti a stagione. Molti di più rispetto (siamo a poco più del doppio) a quello che prende in Brianza.

Prospettive migliori per il giocatore

Si aprirebbe da questo punto di vista una prospettiva migliore per lui, senza dimenticarci che anche a livello sportivo, le due squadre sono su posizioni diverse e che ci sarebbe la possibilità anche di giocare in Europa per la Conference League, il che sarebbe una novità assoluta per il 25enne di Brescia.

Però per far sì che tutto questo possa realizzarsi manca il lato che unisce Fiorentina e Monza;