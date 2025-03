Vargas: "Molto contento di tornare qua, mi mancava molto Firenze. I miei compagni di oggi..."

Juan Manuel Vargas, detto “el Loco”, ex giocatore della Fiorentina dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2015, ha parlato prima della partita delle 18 per il Pepito Day.

“Sono molto contento di tornare a Firenze dopo 10 anni, tornare qui al Franchi è un piacere. Di Firenze mi è mancato tutto, già un anno dopo essermi trasferito ne sentivo la mancanza. Stasera giocherò con giocatori che ho già incontrato nella mia carriera, sia come compagni che come avversari, e non vedo l'ora”