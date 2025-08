Un altro arrivo a centrocampo? Un'ipotesi tutt'altro che da scartare...

Un altro innesto a centrocampo per la Fiorentina dopo Sohm? Un fatto assolutamente da non escludere.

Casi spinosi

A determinare un ulteriore innesto in mezzo al campo, potrebbero pensarci alcune cessioni. Richardson e Bianco hanno delle richieste sul mercato, ma anche il futuro di Mandragora resta in bilico, in mancanza di un accordo sul suo rinnovo contratuale.

Ritorno d'attualità

A fronte di alcune cessioni, ecco che tornerebbe sicuramente d’attualità il nome di Nicolussi Caviglia, idea questa mai realmente accantonata dalla dirigenza della Fiorentina.