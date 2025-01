Una figuraccia quella fatta dai tifosi biancocelesti in occasione del match tra Lazio e Fiorentina giocato ieri sera all'Olimpico. Riavvolgiamo intanto il nastro. Qualche ora prima del match la Curva Fiesole aveva comunicato attraverso una nota ufficiale la propria assenza sugli spalti dell'impianto romano per protesta contro il caro biglietti. “Prezzi popolari per settori popolari” è lo slogan che da qualche tempo accompagna la protesta del tifo organizzato viola, che però coinvolge anche altre curve d'Italia.

Lo striscione dei laziali

Come gesto di scherno contro la decisione, i tifosi laziali hanno esposto durante il match uno striscione in curva che recitava: “Parli tanto ma è il secondo anno che trovi una scusa, mandaci l'IBAN che il biglietto te lo paghiamo noi”. Uno striscione di cattiva gusto contro una protesta seria portata avanti da tante tifoserie organizzate d'Italia, tra cui, probabilmente solo quando fa comodo a loro, anche quella della Lazio.

Proprio loro…

In occasione di Lazio-Milan del 2022, la Curva Nord aveva scioperato proprio per il caro biglietti. In un comunicato si leggeva: “40 euro una curva per Lazio Milan, 60 la Tevere… Prezzi che sono un insulto al tifoso laziale”.

La protesta della Curva Fiesole, che a Roma c'era eccome

Oltre a questo, però, la figuraccia dei laziali è andata ben oltre. Mentre la Curva Nord infatti esibiva questo striscione, la Curva Fiesole era presente e come a Roma, in corteo fuori dall'Olimpico e in protesta contro il caro biglietti. Circa 250 tifosi viola si sono recati a Roma senza biglietto e dunque senza possibilità di vedere il match. Solo per protesta.

Indagini in corso

Da sottolineare come, nonostante la manifestazione fosse pacifica e non si siano registrati scontri con le forze dell'ordine, tutti i tifosi viola sono stati identificati e la loro posizione è ora al vaglio della polizia di Stato che, insieme alla Digos, sta indagando. Tutti i tifosi che hanno preso parte all'iniziativa, secondo quanto appreso, saranno denunciati nelle prossime ore per manifestazione non preavvisata. Il dispositivo di sicurezza pianificato dalla questura capitolina ha consentito di bloccare il gruppo e impedirne l'avanzata verso lo stadio. Dopo pochi minuti i tifosi, su richiesta delle forze dell'ordine presenti sul posto, hanno dismesso lo striscione ponendo termine all'iniziativa.