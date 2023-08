A Lady Radio ha parlato l'ex calciatore ed ora intermediario di mercato Giuseppe Accardi, che ha commentato il mercato della Fiorentina a tutto tondo, analizzando anche alcune situazioni più discusse in casa viola. Ecco cosa ha detto: “Se un calciatore è bravo rimane tale, non è che un calciatore disimpara a giocare a causa degli infortuni, anzi spesso ricava stimoli dalle difficoltà. Lo staff viola dovrà essere bravo a rivitalizzare Mina. Il mercato è lento e ci sono tanti parametri zero che possono attirare l'attenzione e fare al caso di tante squadre".

“Castrovilli? Secondo me perderlo è un peccato per la Fiorentina perchè un giocatore che ha talento, oggi però le dinamiche di mercato ci portano a ragionare in modo diverso. Oggi l'aspetto economico è diventato principale, occorre prenderne atto e cercare di perderci il meno possibile”.

“Per quanto concerne Amrabat, la Fiorentina è economicamente in grado di poter gestire la situazione. La società viola è solida e questo le consente di non avere il problema di aspettare anche l'ultimo momento per la cessione del giocatore. Non ha bisogno di quei soldi perchè è con l'acqua alla gola. È un giocatore per cui c'è sempre una via d'uscita, seguendo l'evoluzione del mercato”.

Infine: “Jovic è un giocatore in cui credo, sta avendo una crescita ed un miglioramento lento, ma prima di farmelo scappare ci penserei bene. L'annata scorsa lo ha messo nella condizione di poter crescere nell'anno che verrà”.