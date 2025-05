Pochi minuti fa si è conclusa la penultima sfida del campionato della Fiorentina Femminile, le ragazze di Sebastian De La Fuente infatti quest'oggi si giocavano le ultime chance contro l'Inter per raggiungere il terzo posto e quindi centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ed il risultato finale fa sognare le ragazze gigliate: al novantesimo le ospiti trovano i tre punti, 1-3 il verdetto.

Nonostante l'inizio shock la Fiorentina fa il suo dovere

E pensare che ad andare in vantaggio erano state le padroni di casa dell'Inter grazie ad una rete di Santi all'8', da li in poi si è però assistito ad un vero e proprio monologo viola. Grazie a Boquete al 34' e Snerle al 42' le gigliate riescono ad andare all'intervallo in vantaggio, nella ripresa è ancora Boquete, questa volta al 57', a chiudere definitivamente il match. Praticamente ininfluente l'espulsione per doppia ammonizione di Bonfantini a 20 minuti dal termine.

Fiorentina-Roma darà il verdetto finale

Con questo risultato la Fiorentina di De La Fuente tiene accesa la speranza: salite a 41 punti avranno modo di giocarsi l'accesso europeo nell'utlitma giornata contro la Roma. Le giallorosse infatti sono anch'esse a 41 punti, in attesa della sfida di domani contro il Milan. Un finale di stagione che fa ben sperare, e che permetterà alle ragazze viola di giocarsi la sfida decisiva la prossima settimana al Viola Park.