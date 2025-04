Dopo aver conquistato la vetta della classifica di Primavera 1 con 9 vittorie consecutive tra inizio gennaio e metà febbraio, la Fiorentina di Daniele Galloppa ha avuto un calo vertiginoso e sotto molti aspetti anche complicato da spiegare. I giovani viola hanno ottenuto appena 1 vittoria nelle ultime 8 partite, perdendone tuttavia ben 6. La Fiorentina è apparsa in difficoltà sul piano del gioco, spesso leziosa e inconcludente, nonchè troppo fragile difensivamente.

Il crollo viola di marzo-aprile

La Fiorentina ha inevitabilmente ceduto terreno alle dirette concorrenti, ed ora occupa la quarta piazza a quota 60 punti, a 3 punti di distacco dalla terza e 6 dalla seconda. Lontana la Roma prima in classifica, a +10. Nell’ultima giornata giocata, i viola hanno perso a Lecce, coi pugliesi che si sono imposti nettamente per 3-1. A nulla è valso il 16esimo gol stagionale di Tommaso Rubino. La Juventus non ha però approfittato del passo falso gigliato per scavalcare la Fiorentina, perdendo in casa contro la Lazio e restando a -2 dalla squadra di Galloppa.

Tutto è ancora possibile, ma serve cambiare passo

Mancano 4 giornate al termine della stagione regolare e la Fiorentina potrebbe ancora migliorare il proprio piazzamento in graduatoria ma deve anche guardarsi dal rientro di Verona e Lazio, rispettivamente a 7 e 6 punti di distacco. La prossima sfida al Viola Park contro il Monza mette in gioco una bella fetta di playoff per la squadra di Galloppa, che ha come obiettivo dichiarato quello di arrivare più in alto possibile. La versione della Fiorentina vista da marzo in poi però è stata ampiamente al di sotto delle aspettative, non solo sul piano dei risultati ma soprattutto delle prestazioni. La squadra scesa in campo nelle ultime 8 gare non potrà essere sufficiente per ambire a obiettivi importanti: adesso urge pertanto un cambio di rotta prepotente.