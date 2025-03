Kean schianta l'Atalanta e rilancia la corsa all'Europa che conta, la Fiorentina stacca il Milan. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una vittoria pesantissima quella firmata Moise Kean per la Fiorentina che battendo l'Atalanta la condanna ad uscire quasi dalla lotta Scudetto ma soprattutto alimenta eccome le speranze di Europa importante per la squadra viola. Tre punti per tenere il passo di Juve e Roma ed agganciare la Lazio, staccando invece il Milan in attesa delle sfide di queste ultime.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Fiorentina 51, Lazio 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 29, Lecce 25, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.