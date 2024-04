Bocci: "Mi auguro partite meno spettacolari ma più prudenti. Il vero problema della Fiorentina si chiama Nico Gonzalez"

Quest’oggi il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento per il Pentasport, ha avuto modo di analizzare alcune situazioni presenti in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Ok dare la colpa all’allenatore ma la Fiorentina da tre anni i gol li prende sempre allo stesso modo. E quindi di conseguenza l’allenatore non è riuscito a trovare sistema che nel lungo periodi riesca a portare i suoi effetti: ci rigodiamo solo quel breve periodo a dicembre 2023 la Fiorentina ha vinto 3 partite di fila, tutte per 1-0. A volte giocando anche meno bene di adesso, e vincendo si era ritrovata quarta: equilibrio e solidità difensiva sono il fondamento per andare lontani. In questo inizio di 2024 la Fiorentina ha avuto mille problemi, a partire dalla scarsa forma fisica dei giocatori leader. Mi augurerei meno partite spettacolari ma piu prudenti: come quella vinta ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna. Domani la squadra dovrà essere attenta a non prendere gol nelle ripartenze, se non lo fai non può sperare di arrivare in finale”.

Ha poi concluso: “Finora Italiano, sulla scorta di quello che è successo negli anni scorsi, non faccia scelte definitive. Per questo non credo che con il Milan abbia rinunciato in maniera scientifica a giocatori importanti in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Credo che ci siano delle condizioni di alcuni giocatori che non erano in forma: Italiano stesso ha detto di preferire un centrocampo fisico ad un più tecnico. In realtà credo che abbia voluto risparmiare Arthur e per questo ha preso queste scelte. Il vero problema della Fiorentina è Nico Gonzalez. Io stravedo da sempre per lui, ma è sotto gli occhi di tutti che non stia rendendo al suo livello: adesso è ad un 15/20% delle sue possibilità. Dopo l’infortunio non ha mai ritrovato una forma accettabile”.