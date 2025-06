Corriere dello Sport-Stadio: Tentazione Dzeko

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Pioli, l'attesa".

Si apre con: “La Viola e Pioli ballano un lento”. Sottotitolo: “I nodi da sciogliere: la rescissione con l’Al-Nassr e la scadenza del 2 luglio da rispettare per non perdere i vantaggi fiscali in Arabia”. In taglio basso: “Sottil, Ikone e Valentini: i ritorni utili per il 4-2-3-1”.

Si parla di mercato in questi termini: “La Fiorentina avrà più spinta dalle fasce”. Sottotitolo: “Fondamentali saranno soprattutto gli esterni da reperire sul mercato E per l’attacco tentazione Dzeko”.